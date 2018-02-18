Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan golsüz eşitlikle ayrılarak galibiyet hasretini 8 maça çıkardı. Son 8 maçta 5 mağlubiyet, 3 beraberlik elde eden Bursaspor'da, Teknik Direktör Paul Le Guen maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Alınan sonucun hayal kırıklığı olduğunu ifade eden Fransız çalıştırıcı, "Oyunun kontrolü bizdeydi. Oyuncularım tamamen motivelerdi ama yetmedi. Etkili değildik, çok fazla orta yaptık, pozisyon bulduk ama bunun ödülünü alamadık. Oyuncularıma herhangi bir eleştiri getiremem. Savaşma ruhunu ortaya koydular. Oyuncularımla ilgili yapacağım eleştiri yok" dedi.
"DEVAM EDECEĞİM"
Kulüpteki geleceğiyle ilgili sorulan sorulara ise deneyimli çalıştırıcı, "Çok çalışacağım. Her gün çok çalışıyorum. Kulüpte çok zaman geçiyorum. Gelecekle alakalı planım çalışmaya devam etmek. Başımı dik tutmak zorundayım. Devam edeceğim. Burada mutluyum. Sevildiğimi hissediyorum. Liderliğimi koyduğumu hissediyorum. Bunun için de çalışmaya devam edeceğim. Sonuç hayal kırıklığıydı ama oyuncularımla alakalı çekincem yok. Onların performansıyla ilgili hayal kırıklığım yok. Belki de gol atmalıydık, bu oyunumuzu sonuca çevirmeliydik ama daha öncekilerle aynı bir hayal kırıklığı değil. Her zaman sorumlu hocadır. Hocadan kaynaklanır" diye konuştu.
"OYUNCULARIMIN ÜZÜLMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORSANIZ YANILIYORSUNUZ"
Oyuncuların tamamının kazanmak istediğini ifade eden deneyimli teknik adam, "Sizce savaşmadılar mı? Bence bunu ortaya koydular. Belki de sorun diye gördüğümüz bir şeyin çözümü başka bir yerde olabilirdi. Ortalar yapılırken daha çok oyuncuyla ceza alanına girmeliydik. Oyuncularımın üzülmediğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz" dedi.
"İSTİFA NASIL EDEBİLİRİM?"
"İstifa etme gibi bir düşünceniz var mı?" sorusunu yanıtlayan Le Guen, "İstifa nasıl edebilirim? İki yıllık anlaştım. Burada kalmak için motivasyonum çok yüksek. Elimden geleni yapacağım. Çok garip bir soru" şeklinde konuştu.
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