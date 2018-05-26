Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Boston Celtics'i 109-99 yenen Cleveland Cavaliers, Doğu Konferansı final serisini 3-3'e getirdi.



Cleveland Cavaliers, Doğu Konferansı finali 6. karşılaşmasında Boston Celtics'i ağırladı. Yıldız oyuncusu LeBron James'in 33'te 17 isabetle 46 sayı, 11 ribaunt ve 9 asist ürettiği mücadeleyi 109-99 kazanan Cavaliers, seride durumu 3-3 yaptı.



Cavaliers'ta George Hill 20, Jeff Green 14 sayılık katkıda bulundu. Celtics'te ise Terry Rozier'in 28 sayı, 7 asist, Jaylen Brown'ın da 27 sayılık performansı galibiyete yetmedi.



Serinin 7. ve son maçı 28 Mayıs Pazartesi günü Celtics'in sahasında oynanacak.

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