Leiknir - Selfoss karşılaşma önü

İzlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Leiknir, 21 Haziran 2018 Perşembe günü Selfoss takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:15. Maç öncesi Leiknir 6 puanla 10. sırada, Selfoss 7 puanla 9. sırada bulunuyor. Leiknir son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Selfoss son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 450 kodlu maçı oynayanlar; Leiknir galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 3.20, Selfoss galibiyet oranı 2.70.

Leiknir önceki hafta Grotta Seltjarnarnes mücadelesinde 2-1 kazandı.

Selfoss ise Haukar karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Leiknir, 8 gol attı ve 5 gol yedi.

Selfoss, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Selfoss, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.