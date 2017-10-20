Leonardo: "Acı çekerek bugünlere geldik"

Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo Araujo maçtan sonra yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu söyledi. İki mağlubiyetten sonra kazanmanın kendileri için büyük önem taşıdığını belirten Leonardo Araujo, "Hakikaten çok zorlu bir süreçten geçtik. Ama biz fedakarlık yaparak, tabiri caiz ise antrenmanlarda acı çekerek, bugünlere kadar geldik ve bugün galip gelmeyi başarabildik" dedi.

Ligin 6'ncı haftasından bu yana sistem ve taktik anlamında birçok oyuncu değişikliğine gittiklerini kaydeden Leonardo Araujo, bugün galibiyeti hak eden tarafın kesinlikle kendileri olduğunu söyledi.

SAMİR NASRİ'NİN PROTESTO EDİLMESİ

Bir gazetecinin taraftarların Samir Nasri'yi protesto etmesini hatırlatması üzerine Leonardo Araujo, protestonun nedenini bilmediğini belirtti. Genç futbolcu Harun Alpsoy'un performansının sorulması üzerine ise Araujo şunları söyledi:

"Bu da benim için diğer mutluluk nedeni. Harun'un oynaması çok önemliydi. Onun cesareti ve ileride onun kazanacağı tecrübe için de önemliydi. Harika bir oyuncu. Yetenekli, uzun ve kısa paslardaki yeteneği hakikaten gözle görünür ve takdir edilir diyebilirim. İçinde bulunduğumuz durum onun için de bir sınavdı ve bu sınavı iyi bir şekilde atlattı. Zor maçta ona forma verdik. O da görevini yerine getirdi. Maalesef onu çıkarmam gerekiyordu. Çünkü bir sarı kartı vardı."

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş'in hakemi eleştirdiğini hatırlatılması üzerine ise Leonardo Araujo, "Hakem kararlarını eleştiren bir kişi değilim. Ama o pozisyonu çok iyi göremedim. Hakemlerin aldıkları kararlar bazen hatalı olabilir. Baktığınızda geçen hafta biz de Göztepe karşısında 10 kişi kalmıştık. Bu futbolun bir parçası. Her takımın başına gelebilir" dedi.