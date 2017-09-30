Levent Açıkgöz: Oyuncularımızın mücadelesi bizi umutlandırdı

Levent Açıkgöz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bizim için çok önemli bir maçtı. Erkan Sözeri hocamız ayrıldı ve yeni bir hoca gelecek. Ligde 5 puanımız var ve burada moral bulmak istiyorduk. Oyuncularımızın mücadelesi bizi ilerisi için umutlandırdı. Yeni hocamızla inşallah çıkışa geçip önümüze güvenle bakarız." diye konuştu. Açıkgöz ayrıca Seleznov'un yerde kaldığı pozisyonda penaltı beklediklerini kaydetti.

Galatasaray'ın özellikle iç saha maçlarında bol pozisyon üreten bir takım olduğunu aktaran Açıkgöz, şunları söyledi;

"Kendi alanımızı kalabalık tutup kazandığmız toplarla hızlı hücuma çıkmayı düşündük. İlk 5 dakikada Torje ve Yatabare ile pozisyonlarımız vardı ama değerlendiremedik. Sonrasında ise kalemizde 2 gol gördük. Tanase'yi çıkarıp, Seleznov'u oyuna alarak format değişikliğine gittik. Farkı 1'e indirdik ve Galatasaray üzerimize etkili geldi. O süreçte belki pozisyon bulamadık ama penaltı kazandık ve skoru eşitledik. Sonrasında ise skoru koruyamadık. Son dakikada topu dışarı atabilsek pozisyonu bertaraf edecektik. Maalesef top oyun içinde kaldı ve şans topu Maicon'un önüne düştü ve gol oldu."

Maçta Seleznov'un ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda haklı olarak penaltı beklediklerini kaydeden Açıkgöz, Yatabare'nin penaltı verilen pozisyonu için ise net ifadeler kullanmadı.

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