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Başrollerini Yılmaz Güney ve Birsen Menekşeli'nin paylaştığı 'Benim Adım Kerim' filminde rol alan usta oyuncu Levent Özdilek, filmden bir kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Özdilek, paylaşımına, "Geçmiş kattıkları ile güzeldir..." cümlesiyle başladı.