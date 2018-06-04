LGS tercihleri ne zaman? Binlerce öğrenci bu soruya yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından TEOG'un kaldırılmasından sonra ilk kez bu yıl gerçekleştirilen Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 2 Haziran'da yapıldı. Yaklaşık 1 milyon öğrenci, nitelikli liseye yerleşebilmek için ter döktüğü LGS'nin sonuçlarını beklerken, tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağını da merak ediyor. Peki, LGS tercihleri ne zaman? 2018 Lise tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercih tarihi belli oldu mu? İşte 2018 LGS tercihleri ile ilgili ayrıntılar...

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Nitelikli okullardaki 126 bin 510 boş kontenjan için 996 bin öğrenci sınava başvurmuştu. Fen, Anadolu ve sosyal bilimler liselerinden birine gitmek isteyen öğrenciler 2 Haziran'da LGS'de ter döktü. Yaklaşık 1 milyon öğrencinin katıldığı LGS'de sınavı kazanan öğrenciler tercih işlemlerini yapacaklar. Fakat LGS tercihlerinin hangi tarih aralığında yapılacağı henüz açıklanmadı. LGS sonuçlarının açıklanmasından sonra başlayacak olan LGS tercihlerinin tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacaktır.

LGS SORULARI VE CEVAPLARI 2018

2 Haziran'da gerçekleştirilen LGS soruları ve cevapları erişime açıldı. MEB'in resmi internet adresi üzerinden yapılan duyuruya göre, 2018 LGS soruları ve cevapları MEB’in https://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden erişime açıldı.

2018 LGS SORULARI VE CEVAPLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı ve başvurusu olmadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının, içinde bulunması gereken sınav güvenlik poşetinden çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

c. Öğrencinin herhangi bir öğrencid en ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

d. Geçerli kimlik belgesinin ve fotoğraflı sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerinin ve yetkililerin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacak.

SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?

a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecek.

b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” veya T.C. Ziraat Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Tür kiye Halk Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Vakıflar Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı ya da şube den, a yrıca; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir.

c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http ://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul Sistemi veya http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 gün lük dava açma süresini durdurmamaktadır.

d. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

e. Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

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