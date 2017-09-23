Lider Şahin: İrem Derici güçlü kadındır

HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre; Babası Selami Şahin’le birlikte sahne alacağı mekânda program öncesi muhabirlerin karşısına çıkan Şahin, “Barcelona’daydım, duyar duymaz döndüm. Durumu iyiye gidiyor. Yemek yemeye başladı. Sürekli irtibat halindeyim. İrem güçlü kadındır. Bugünleri de atlatacaktır” diye konuştu.







Lider Şahin

irem derici