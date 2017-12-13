Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'e, bir dönem boyunca transfer yasağı cezası verildi.

Profesyonel Futbol Ligi (LFP) Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Fransız kulüplerinin mali durumlarını inceleyen direktörlük tarafından Lille'e bu sezon ara transfer döneminde yasak getirildi.

Öte yandan, Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, Monaco ve Metz'i de inceleyen direktörlük, bu kulüplere ceza vermedi.

Lille

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