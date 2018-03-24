Makaron'un haberine göre, ünlü şarkıcı Linet, özel hayatıyla ilgili sorular üzerine içini döktü.

Linet, “O kadar işe daldım ki aşka zaman bırakmadım. Ajda Pekkan ‘Beni taşıyan erkek olursa her şeyi bırakıp giderim’ demiş. Ben bırakıp gitmem. Gönül nikahına inanan bir insanım. Düğün insanın kalbindedir. Evlilik çiftleri bitiriyor. O yüzden evlenemedim. Ajda bulamadı belki ben bulurum.” dedi.

AJDA PEKKAN: BENİ TAŞIYACAK ERKEK KARŞIMA ÇIKMIYOR

Geçtiğimiz günlerde, çekimlerde özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Ajda Pekkan, “Evlilik nedir merak ediyordum, ilk evliliğimi Coşkun Sapmaz ile yaptım. Yanlış yaptığımı hemen anladım, o yüzden kısa kestim olayı. Sonradan Ali Bars ile mantık izdivacı yapayım dedim. 6,5 yıl evli kaldım ve evliliğim süresince de çalışmadım” demişti.

Pekkan, “Şu an hayatınızda biri var mı?” sorusuna ise şu yanıtı vermişti.

“Beni taşıyacak erkek maalesef karşıma çıkmıyor. Güvenebileceğim bir erkek karşıma çıksa, her şeyi bırakır giderim.”