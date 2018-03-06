Linet, 'Hadi Be' programında samimi açıklamalarda bulundu.
"Fransız enişte her adımımı çekiyordu"
Linet, Pisa Kulesi’nin önünde çektirip Instagram’da paylaştığı fotoğrafı anlatırken duygusal anlar yaşadı: Burada beni çeken, Fransız eski my boyfriend (erkek arkadaşım). Anılar, anılar, anılar. Vardı ya bizim eski enişte, Fransız... O çekti. Her adımımı çekiyordu, inanılmaz. Hayatımı çekti, böyle bir şey yok.
"Benden daha iyi bir ev kadını olabilir mi?"
Güzel şarkıcı, “Sen olsan seninle evlenir misin?” sorusuna, "Evlenirim tabii. Benden daha iyi bir ev kadını olabilir mi? Yemek yapmaya bayılırım. Ütü yapmam ama. Ev kadını ütü mü yapar illa?" cevabını verdi.
"Bülent Ersoy ne kadar abartırsa o kadar güzel oluyor"
Linet, Bülent Ersoy’la çektirdiği fotoğrafın ekrana getirilmesi üzerine sanatçının takıları hakkında şöyle dedi: “Çok güzel. Çok zevkli. Her şeyi çok zevkli. O kadar çok yakıştırıyor ki. Ne kadar abartırsa o kadar güzel oluyor kadın.”
"İlk baktığım yer eller, ayaklar, dişler"
Linet, erkekte ilk baktığı şeyleri şöyle sıraladı:
“Ellerine, ayaklarına, dişlerine bakarım. Bir de en önemlisi göz. Çok konuşan, geveze erkekten hoşlanmam. Beni güldürecek ama karizmayı çizmeden.”
"6 dilde albüm yapmak istiyorum"
Sanatçı, hayalindeki projeyi, "6 dilde şarkı söylüyorum, 6 dilde konuşuyorum. 6 dilde albüm yapmak istiyorum. Böyle bir proje var aklımda. Bilinen şarkıları o dillerde okumak istiyorum." sözleriyle açıkladı.
"Beyonce ile tanışmadık"
'Geçer' şarkısının klibinde dünyaca ünlü yıldız Beyonce’ye ait otomobili kullanan Linet, Emre Saygı’nın "Beyonce kankanmış" sözleri üzerine şöyle konuştu:
“O kadar değil canım. Madem burada doğalız ve her şeyin doğrusunu söylüyoruz; öyle bir şey yok tabii ki. Sadece menajerine ve ona bazı linklerimi ulaştırdık. Ve Türkiye’de onun için üretilen el yapımı bir arabayı klipte kullanmak için izin aldık. Kankam değil henüz. Tanışmadık. Çok isterim ama tanışmayı.”
"Sahnedeki Linet; Beyonce, Jennifer, Rihanna modunda"
Linet, kiminle düet yapmak istediği sorusuna da şöyle yanıt verdi:
"Beyonce ile düet yapmayı çok isterdim. Ben bugün sahneme baktığım zaman, görüntü olarak, duruş olarak, kıyafetlerim bile; Beyonce, Jennifer Lopez, Rihanna... O moddayım yani."
Yeni albüm 2.5 yılda hazırlandı
Sanatçı, yeni albümü 'Bilir misin?'i, " 2.5 yılda hazırlandı. Demleme süreci biraz uzun sürdü ama değdi. Benim içime çok sindi. Eminim ki sizin içinize de sinecek. Linet’in hem alışık olduğunuz dramatik yorumlarını dinleyeceksiniz hem de çok cool, çok akustik yorumlarını dinleyeceksiniz" sözleriyle anlattı.
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