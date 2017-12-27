Cadde’nin haberine göre, sevenlerine yeni yıl hediyeleri alan Linet'in alışverişi yaklaşık üç saat sürdü. Mağaza çalışanları, güzel şarkıcının aldığı hediye çantalarını araca taşımakta bir hayli zorlandı.



Linet, arabasının bagajına hediye çantalarını sığmaması nedeniyle hediyelerin bir bölümünü arka koltuğa sığdırmaya çalıştı.

linet