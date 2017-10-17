Lionel Messi bir kez daha baba oluyor

Lionel Messi'nin bir çocuğu daha dünyaya gelmek üzere...

Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi, üçüncü kez baba olacağı müjdesini aldı. Eşi Antonella Roccuzzo, Messi ve iki oğlunun karnını tuttuğu bir fotoğrafla hamile olduğunu duyurdu. Ruccuzzo bu fotoğrafın altına “Beş kişilik aile” yazdı. Messi özel hayatıyla örnek futbolcuların başında gösteriliyor.