AİLESİ

O, Arjantin'in Santa Fe Eyaleti'ne bağlı Rosario şehrinde doğdu. Babası fabrika işçisi Jorge Horacio Messi, annesi ise yarı zamanlı temizlikçi Celia Maria Cuccittini. Ağabeyleri Rodrigo ve Matias, kız kardeşi ise Maria Sol. HT Pazar'dan Serdar Yazıcı'nın haberi...

5 YAŞINDA FUTBOL

Futbola mahalle takımı Grandoli'de başladı. Bir gün Grandoli takımında bir futbolcu maça gelmeyince yerine Messi girdi. Mahalle maçında herkes onu kendi takımına almak için kavga ediyordu.

NEWELL'S OLD BOYS

1995'te, doğduğu şehir Rosairo'nun takımı Newell's Old Boys'un altyapısına geçti. 1997'de Rosario şehrinde bir endokrinoloğa gitti. Büyüme hormonunun eksik olduğu ortaya çıktı. Yani normal şekilde büyümesi için gerekli hormon vücudunda yoktu. Her gün eksik olan hormonu almak zorundaydı. İğnesini 10-11 yaşlarında kendisi yapmaya başlamıştı.

BARCELONA'YA TRANSFERİ

Messi'nin Barça'ya transferi için 2000'de görüşmelere başlandı. Fakat kulübün en büyük korkusu yaşıtları boy attığında ne olacağıydı. Transfer görüşmelerinde Barça'ya "O zaman tedavisini ödeyin" denildi. O yaşta bir çocuk için değer miydi? Kulüp içinde onu isteyen de istemeyen de vardı. O süreçte "Biz bir futbol kulübüyüz, sivil toplum kuruluşu değil" cevabını da aldılar. Messi'yi Barcelona'nın sportif direktörü Carles Rexach'in oynarken görmesini gerekiyordu. Fakat Rexach, Olimpiyatlardaydı. Her şeye rağmen o kulüpte kalmayı başardı.

Piqué anlatıyor...

Takım arkadaşı Gerard Piqué, Messi'nin La Masia Akademisi'ndeki zamanı için şöyle diyor: "La Masia Akademisi'ndeyken 13 yaşındaydı ve biraz tuhaftı. İlk günler soyunma odasında herkesten ayrı oturuyordu. Fazlasıyla küçük ve iyiydi".

Ayağı kırıldı

Barça altyapısındayken ikinci resmi maçında ayağı kırıldı.

A takımdaki ilk maçı

A takımıyla maça çıkma hayalini, 2003-2004 sezonunda 16 yaşındayken, Porto kulübünün yeni stadı olan Do Dragao'nun açılışındaki dostluk maçıyla gerçekleştirdi.

A takımla ilk profesyonel maçı

16 Ekim 2004'te Espanyol'a karşı Olympic Stadium'da oynanan derbide, Messi ilk profesyonel maçına çıktı. A takımı kadrosundaki futbolcuların bazıları ağır sakatlık geçiriyordu. Yedek takımın oyuncuları takıma çağrıldı, Messi'ye fırsat doğmuştu...

GOL ATAN EN GENÇ FUTBOLCU

Messi, 1 Mayıs 2005'te Albacete'ye karşı oynanan lig maçında attığı golle, La Liga'da gol atan genç oyuncu (17 yıl, 10 ay, 7 gün) unvanını kazandı. Bu rekor daha sonra Bojan Krkic tarafından kırıldı.

U 20 DÜNYA KUPASI'NIN EN İYİSİ

Messi, 2005'te Hollanda'da oynanan 20 yaş altı Dünya Kupası'nda, Arjantin Milli Takım formasıyla kupayı kazandı. Turnuvanın en golcü oyuncusu oldu ve aynı zamanda en iyi oyuncu seçildi. Bu başarılar 18 yaşındaki Messi'nin tüm dünyada konuşulmasını sağladı.

İLK MİLLİ MAÇI

Arjantin milli formasıyla ilk maçına 17 Ağustos 2005'te, 18 yaşındayken Macaristan karşılaşmasıyla çıktı. 63. dakikada oyuna girdi ve formasını çeken Vilmos Vanczâk'a attığı dirsek yüzünden 2 dakika içinde hakem Markus Merk tarafından oyundan atıldı.

2005-2006 SEZONU DÖNÜM NOKTASI

2005-2006 sezonunda ilk olarak Juventus'a karşı oynanan Joan Gamper Kupası maçında Messi harika bir performans sergiledi. Messi daha sonra deplasmanda R. Madrid'e karşı 3-0 kazandıkları derbi maçında ve Stamford Bridge'de Chelsea'ye karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçında büyüledi. Sezon sonuna doğru sakatlandı fakat 17 Lig, 6 Şampiyonlar Ligi ve 2 Kral Kupası maçında sahadaydı. Toplamda 8 gol attı.

Ronaldinho ayrıldı, Messi yıldız oldu

Messi, 2008-2009 sezonunda Ronaldinho'nun takımdan ayrılışıyla Barça'nın parlayan yıldızı oldu. Çıktığı 51 maçta 38 gol attı. Arjantinli oyuncu Kral Kupası ve Şampiyonlar Ligi finalinde takımın ikinci gollerini attı ve kupaya uzanan yolda büyük rol oynadı.

REKORLARI

Yılın futbolcusu

2008-2009 sezonundaki performansıyla 2009'da hem Altın Top hem de FIFA Dünya'da Yılın Oyuncusu ödülünü kazandı.

34 Ronaldo'yu egale etti

2009-2010 sezonunda Ronaldo'nun (96/97) 34 gollük rekorunu egale etti ve Lig'de gol kralı oldu. Böylece ilk kez Pichichi Ödülü'nü kazandı.

FIFA Dünya Kulüple Kupası

2009'da Estudiantes'e uzatmalarda attığı golle Barça'ya ilk FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı kazandırdı.

53

53 golle rekor

2010-2011 sezonunda 53 gole imza attı. Aynı sezonda Ronaldo da 53 gole imza attı.

3

3'üncü kez Altın Top

2011 yılında üst üste üçüncü kez Altın Top ödülünü kazandı ve böylece Cruyff, Platini ve Van Basten'in rekorlarını egale etti.

232

2011-2012 sezonunda Messi, Cesar Rodriguez'in resmi maçlardaki 232 gollü rekorunu kırarak, kulüp tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

Cesar Rodriguez

60

50 maç 60 gol!

2012-2013 sezonunda bütün oynadığı karşılaşmalarda ise 50 maçta 60 gol attı.

371

2013'te (resmi ve dostluk maçları) toplam 371 gol atarak, Paulino Alcântara'nın 369 gollük rekorunu kırdı ve kulüp tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

Paulino Alcântara

251

La Liga tarihinin en golcüsü

Telmo Zarra'nın 251 gollük rekorunu kırarak La Liga tarihinin en golcü ovuncusu oldu.

Telmo Zarra

77

Şampiyonlar Ligi'nin en golcüsü

2015'te Real Madrid'in eski oyuncusu Raul Gonzalez'in Şampiyonlar Ligi'ndeki gol rekorunu kırdı (Gonzalez 71 gol atmıştı). 99. Şampiyonlar Ligi maçında 77. golünü atarak tamamladı.

Raul Gonzalez

180 milyon Euro

Messi'nin güncel piyasa değeri (yaklaşık 1 milyar TL).

2007 yılında yardıma muhtaç çocukların eğitim ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için 'Fundacion Leo Messi'yi (Leo Messi Vakfı) kurdu.

KADROYA MÜDAHALE Mİ EDİYOR?

Dünya Kupası'nda Arjantin'in kötü gidişatından Messi sorumlu tutuluyor. 34 maçta 29 gol atan Inter'in golcüsü Mauro Icardi'nin milli takım kadrosuna alınmamasının sorumlusu olarak gösterildi. Geçen yıl ise Juventus'un forveti Paulo Dybala milli kadroya alınmadı. Messi Dybala için, "Dybala, Juventus'ta benimle aynı pozisyonda oynuyor. Milli takımda oynarken ise onun biraz daha solda oynaması gerekiyor ve bölgeye alışık değil. Bu yüzden beraber oynamamız zor" demişti. Dybala, Dünya Kupası'nda ilk maçında oynatılmadı, ikinci maçta ise oyuna 68. dakikada girdi.