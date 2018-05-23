Logitech, uzaktan kumanda kategorisindeki Spotlight için yazılım güncellemelerini ve daha iyi sunumlar için tasarladığı Logitech R500 Laser Presentation Remote’u duyurdu. Spotlight sunum kumandasına gelen yazılım güncellemesi, pazara ilk sunulduğunda olduğu gibi sunum kontrollerinde yine standartları belirliyor. Ekran içeriğini ilgi çekici ve güçlü bir şekilde vurgulayan ve büyüten ürün, sunumdaki odak noktaların altının daha iyi çizilebilmesini sağlıyor. Logitech, Spotlight için yayınladığı yazılım güncellemeleri ve yeni ürünü R500 Laser Presentation Remote sayesinde, profesyonellerin daha iyi sunum yapabilmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.

Premium Spotlight uzaktan kumanda, TV/LED ekranlarında, çevrimiçi web toplantılarında, çoklu ekran kurulumlarında ve geleneksel projektörlerle birlikte kullanılabiliyor. Logitech Presentation Software ile kolaylıkla eşleşen kumandanın son yazılım güncellemesiyle, ekrandaki açıklamalar istenilen yere taşınıp bırakılabiliyor ve zamanlayıcı sayesinde belirli zaman aralıklarında titreşim uyarıları alınabilecek şekilde ayarlanabiliyor.

Yeni Logitech R500 Laser Presentation Remote, projektör ekranı, flip chart veya 3D modelleriyle fiziksel tip sunumlar için ideal olmasıyla öne çıkıyor. 20 metreye kadar uzaklıktan sorunsuzca kullanılan ürünün içerisinde, kolay kullanımlı bir lazer işaretçi de bulunuyor. Bilgisayara USB alıcısı veya Bluetooth ile bağlanan R500, Windows, Mac OS, iOS ve Android ile uyumlu çalışabiliyor. Avuç içine tam olarak oturan yuvarlatılmış tasarıma sahip ürün, yumuşak lastik yüzey ve dokulu düğmelerle tüm el boyutları için rahat ve güvenli bir tutuş sağlıyor.