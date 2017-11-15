Maccabi FOX: 72 - Anadolu Efes: 92 | MAÇ SONUCU

SALON: Menora Mivtachim Arena
HAKEMLER: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Juan Carlos Garcia Gonzalez (İspanya), Anne Panther (Almanya)
MACCABI FOX: Jackson 20, Dibartolomeo, Roll 7, Bolden 12, Parakhouski, Thomas 10, Kane 5, Tyus 10, Cohen, Cole 6, Zoosman, Segev 2
ANADOLU EFES: Adams 7, Ledo 10, Simon 11, Dunston 10, Stimac 15, McCollum 31, Birkan Batuk, Motum 6, Muric 2
1. PERİYOT: 19-19
DEVRE: 35-47
3. PERİYOT: 61-67
Bu sonucun ardından Anadolu Efes ligdeki 2. galibiyetini elde ederken, İsrail temsilcisi 3. mağlubiyetini yaşadı.
Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede, Anadolu Efes'in Adams ile bulduğu sayılara Maccabi FOX, Jackson ve Bolden ile cevap verdi ve 5. dakika ev sahibi ekibin 7-6 üstünlüğüyle geçildi. Kalan bölümde iki takımda birbirine skorda üstünlük sağlayamadı ve ilk çeyrek 19-19 eşitlikle tamamlandı.
İkinci çeyreğe McCollum, Dunston, Muric ve Simon'un sayılarıyla 9-0'lık seri yaparak giren lacivert-beyazlılar, 13. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 19-28. Thomas'ın basketleriyle farkı azaltmaya çalışan İsrail temsilcisi karşısında McCollum ve Stimac ile skor üreten lacivert-beyazlılar, 15. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 24-34. Yaptığı etkili savunmayla rakibinin farkı kapatmasına müsaade etmeyen Anadolu Efes, soyunma odasına 47-35 üstün gitti.
Maçın ikinci yarısına Jackson önderliğinde sayılar bularak başlayan ev sahibi takım, 23. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 46-55. Boyalı alanda Stimac-Motum ikilisiyle farkın kapanmasına müsaade etmeyen Anadolu Efes, son çeyreğe 67-61 önde girdi.
Mücadelenin son periyoduna Ledo ve McCollum'un sayılarıyla giren lacivert-beyazlılar, 33. dakikada farkı yeniden çift hanelere yükseltti: 61-71. Maccabi FOX'un Roll ile farkı azaltma çabalarına Anadolu Efes, McCollum ile cevap verdi ve son 5 dakikaya lacivert beyazlıların 76-68 üstünlüğüyle girildi. Pota altında Dunston-Stimac ikilisiyle oyun üstünlüğünü yakalayan Anadolu Efes, Ledo'nun 39. dakikadaki üç sayılık atışıyla farkı 16 sayıya taşıdı: 70-86. Kalan bölümde üstün oyununu sürdüren lacivert-beyazlılar, sahadan 20 sayı farkla 92-72 galip ayrıldı.
Maçın en skorer oyuncusu Anadolu Efes adına 31 sayı kaydeden McCollum oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.