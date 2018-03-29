Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, bugüne kadar devlet ve millet için canını veren şehitlere ve Afrin'de şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk askerinin büyük kahramanlık sergilediğini kaydeden Gevrek, "Mehmetçiğimiz Afrin'de ülkemizin güvenliği, bizim güvenliğimiz ve oradaki halkın güvenliği için operasyon düzenledi. Yaklaşık 70 gündür oradalar. Biz de Evkur Yeni Malatyaspor olarak onlara destek olmak adına Gençlerbirliği ile oynayacağımız karşılaşmanın gelirinin tamamını Mehmetçik Vakfına bağışlayacağız. Onlar için ne yapsak azdır." diye konuştu.

Başkan Gevrek, Passolig yetkilileriyle de konuyu görüştüklerini ve biletlerden hizmet bedeli alınmayacağını bildirdi.

Gençlerbirliği ile çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını dile getiren Adil Gevrek, 31 Mart Cumartesi günü taraftarların stadyumu dolduracağına inandığını belirtti.

Bir gazetecinin "Fenerbahçe maçında pahalı bilet tartışmaları vardı. Bir zeytin dalı uzatılacak mı? Bazı taraftarların maça gelmeme gibi düşünceleri var. Özür ya da başka bir şey olacak mı?" sorusuna karşın Gevrek, şunları kaydetti:

"Mehmetçiğimiz Afrin'de Türk bayrağını dikti. Biz de böyle bir kampanya düzenleyip, Mehmetçiğimize destek vermeyi düşünüyorduk. Yeni Malatyaspor olarak ne yapabiliriz diye düşünüyorduk. Zamanlamayla farklı bir algı oluşturulmasın. Çünkü biz bunu yaklaşık iki aydır düşünüyoruz."

Müsabakanın biletleri tribünlere göre 5, 7,5, 10, 15, 30 ve 50 liradan satılıyor.