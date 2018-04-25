

ABD Kongresine hitap eden Macron gloabl ticaretten uluslararası ilişkilere ve ABD-Avrupa ilişkilerine dair önemli mesajlar verdi.

Macron ''ABD ve Avrupa, global zorluklar ile birlikte yüzleşmeli. Milletlerrarası ilişkilerdeki yakınlık, ulusal kültürler için tehdit değildir. Avrupa ve ABD dünya düzeni için birlikte çalışabilir. Ticaret savaşları ekonomiler için doğru cevap değildir.'' dedi.

PARİS İKLİM ANLAŞMASI

Macron ayrıca ''birgün ABD'nin Paris iklim Anlaşması'na katılacağına'' inandığını belirtti.



ABD Başkanı Donald Trump, dün Fransa Devlet Başkanı ile kameraların karşısına geçmiş ve Fransa ile Avrupa Biriği'nden bağımsız ticaret yapmak istediklerini açıklamıştı.

İRAN VE NÜKLEER ANLAŞMA

Fransa'nın ulusların nükleer silahsızlaşmasında ABD'ye verdiği desteğin de altını çizdi. Nükleeer silah üreten ülkelere yaptırımların sıkılaştırılmak zorunda olduğunu söyledi. İran'ın da nükleer zenginleştirmeyi durdurmak zorund aolduğunu ifade etti. İran ile alternatif anlaşma olmadan, zeminin savaşa açık bırakılamayacağını açıklayan Macron, daha iyi bir anlaşma olmadan anlaşmadan çekilmeme vurgusu yaptı.

Avrupa, özellikle Almanya, Macron'un Trump'ı İran ile nükleer anlaşma masasında kalmaya ikna etmesini istiyor. Macron konuşmasında İran ile alternatif bir anlaşma olmadan nükleer anlaşmanın terk edilmemesi gerektiğini de vurguladı

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