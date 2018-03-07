Dünyanın en ünlü şarkıcılarından Madonna ‘Academy Awards’ (Akademi Ödülleri) töreni sonrası aynı adı taşıyan bir parti düzenledi. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede özel fotoğraflar çekildi.



Partide Kim Kardashian, Cardi B, JR, Alejandro González Iñárritu ve Jennifer Lawrence’ın yanı sıra törende heykel kazanan Sam Rockwell ve Guillermo del Toro gibi birçok isim de vardı. Ünlü yıldız, çekilen özel fotoğrafları Instagram hesabından 10.8 milyon takipçisiyle paylaştı.



Us Weekly’nin haberine göre davetli listesinde, Leonardo DiCaprio, Ashton Kutcher, Jennifer Anniston, Miley Cyrus ve Liam Hemsworth çifti yer alıyordu.



Haber kaynağına göre, Madonna’nın gece boyunca en çok zamanı Cardi B ve Kim Kardashian’la geçirdiği ileri sürüldü. Ayrıca Madonna, çıkaracağı yeni albümde işbirliği yapmak için Cardi B ile uzun süre konuştu.

The Shape of Water filmi ile Oscar törenine damga vuran yönetmen Guillermo del Toro, objektife elini uzatarak poz verdi.





Madonna, Sam Rockwell’in Oscar’ıyla verdiği pozu “Tebrikler” notuyla paylaştı.

Son günlerin en popüler iki ismi olan Kim Kardashian ve Cardi B, partinin en gözde isimleriydi.