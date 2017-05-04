Barış Üregül, Tarık Akan
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Barış Üregül ile Asya Engin bebek bekliyor

Usta sanatçı Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül, babasının manevi vasiyetini yerine getiriyor

04 Mayıs 2017 Perşembe, 12:15:05 Güncelleme: 12:22:45

Yeşilçam’ın 'Damat Ferit’i Tarık Akan, 16 Eylül 2016 tarihinde hayatını kaybetmiş, yaşadığı semt Bakırköy’deki cenaze törenine binlerce hayranı akın etmişti.

Tarık Akan’ın vefatının ardından oğlu Barış Üregül, Canan Danyıldız’a verdiği röportajda, babasının manevi vasiyetini açıklamış ve “Babam bizden çocuk istiyordu. Nişanlım Asya hastaneye gelince, eliyle karnına hamile işareti yapıp torun istediğini anlatırdı” demişti.

Barış Üregül, yas dönemini atlatır atlatmaz geçtiğimiz ocak ayında Beyoğlu’nda tarihi bir mekanda nişanlısıyla renkli bir düğün töreniyle dünya evine girmişti. 'Duymayan Kalmasın' programının haberine göre; beklenen haber 4 ay sonra geldi. Şarkıcı Asya Engin’in bebek beklediği ortaya çıktı.

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