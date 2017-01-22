HT MASA ekibi bu hafta Demet Akalın’ın Hülya Avşar’ın yeni albümünün sorumluluğunu üstüne alıp şarkı avına çıkmasını, Şahan Gökbakar’ın tepkiler sonucunda ‘Recep İvedik 5’teki Türk-Azeri boks maçı sahnesini filmden çıkarmasını, müzik dünyasının ustalarının devri geçti tartışmasını, ‘Olanlar Oldu’nun gişe potansiyelini ve sosyal medyada 2016 yılının en çok konuşulan oyuncusu olan Hande Erçel’i masaya yatırdı.

İPEK DURKAL: O ‘tık’lanma dediğiniz rakamların hiçbiri gerçek değil. Resmi satışlar baz alınmalı. Ha, büyük yıldızlar her zaman iyi şarkılar yapıyor mu? Tabii ki hayır. Ancak üç ismin de son yaptıkları şarkılar bana yine “İyi ki varlar” dedirtti.

KADİR KAYMAKÇI: Büyük yıldızların devri geçmez! Belki bugün onlardan daha popüler şarkıcılar çıkabilir ama bu Sezen’in, Nilüfer’in, Zerrin Özer’in büyüklüğüne gölge düşürmez.

BÜLENT İPEK: Sanatı genç nesil tüketiyor. Yeni bir şey üretemezse bütün yıldızların devri geçebilir. Nilüfer eski şarkılarla, Zerrin Özer de bu tek şarkılık albümle genç nesli yakalayamaz. Ama Sezen Aksu’nun şarkıları yeni ve satışları iyi. Yeni nesli de yakalayacak gibi.

OBEN BUDAK: Sadece müzik konusunda değil, gençler yeni starlar, isimler istiyor. İrem Derici bu akımın en önemli örneği. Gençliğin Sezen Aksu’yu bildiğini zannetmiyorum. Kaldı ki bu isimler 50 yaşın üstündeki dinleyicilerin starı artık.

‘Hülya Avşar’ın müzik kariyerini canlandırmak ölüyü diriltmek gibi’

Demet Akalın, Hülya Avşar’ın yeni albümünün sorumluluğunu üstüne aldığını ve Avşar için şarkı aradığını açıkladı. Akalın’ın dokunuşu Avşar’ın müzik kariyerini canlandırabilir mi?

İPEK DURKAL: Kesinlikle canlandırır çünkü Demet Akalın’ın burnu bu konuda çok iyi koku alıyor. Üstelik bugünün nabzını tutan müzik adamları ile çalışıyor. Eminim Hülya Avşar için en doğru şarkıları bulacaktır.

KADİR KAYMAKÇI: Bu konu Türkiye’de müziğin halinin geldiği noktayı ortaya koyuyor aslında! Hülya Avşar’ın müzik kariyerini canlandırmak ölüyü diriltmek gibi bir şey bence. Demet Akalın’a helal olsun, büyük bir işe soyunmuş. Ben Avşar’ın oyunculuğa ağırlık vermesi gerektiğini düşüyorum. Keşke bıraksa da ‘müzik kariyeri’ huzur içinde uyusa!

ESİN ÖVET: Hülya Avşar’ın sesi belli, yorumu belli. Demet Akalın değil Madonna gelse değişmez. Yeni nesil de Hülya Avşar’ın şarkıları için ölüp bitmez.

BÜLENT İPEK: Hülya Avşar’ın kariyerini ancak Hülya Avşar canlandırabilir. En popüler döneminde frene bastı ve hem TV, hem müzik çalışmalarını asgariye indirdi. Magazinin zirvesindeyken dinlenme isteği de şimdiki geri dönüş çabası da anlaşılabilir. Bence yeniden o eski popülerliği yakalayamaz. Devir değişti.

OBEN BUDAK: Bence canlandıramaz çünkü Hülya Avşar’ın müzikal kariyeri öyle sihirli bir dokunuşla yukarılara çıkacak durumda değil. Demet Akalın’ın şarkı seçimleri çok başarılı olacaktır fakat müzik konusunda Hülya Avşar’dan geçtiğini düşünüyorum.

‘Şahan’ınki zekice bir promosyon çalışması’

‘Recep İvedik 5’in fragmanı yayınlandıktan kısa bir süre sonra milyonlarca kez izlenirken, fragmanda İvedik’in Azeri bir boksörü yumrukladığı sahne hayli tepki aldı. Gökbakar, tepkiler üzerine Türk-Azeri dostluğuna darbe vurduğu söylenen sahneyi filmden çıkardığını açıkladı. Sizce doğru karar mı?

İ.D.: Gördüğü tepki üzerine ‘Gardaşları kırmaya değmez’ deyip Azeri boksörün yumruk yediği sahneyi filminden çıkardı Şahan. Uzamasın istedi, neticede bu, Sağlık Sen’in hemşireler tepkisine benzemiyor. İki ülkenin yıllardır süregelen dostluğu mevzubahis. Ancak doğru mu yaptı, o tartışılır. İnsanların absürt komedi ile belgesel arasındaki farkı bilmemesi ne acı... Bakın Amerikan filmlerine, adamlar en temel değerlerini bile ti’ye alıyor. Neden? Çünkü o değerler, bir filmde insanlar güldü diye yıkılamayacak kadar sağlam ve köklü...

K.K.: Bir film bu, senaryo, hayal ürünü bir şey... Gülüp geçmek gerek.

E.Ö.: Artık bazı şeyleri oyuncuların bilmesi gerek. Mesela hemşireler, itfaiyeciler, kasaplar, bakkallar. Haklarında kötü bir şey olsa hemen ayaklanıyorlar. Filmi yazarken Şahan Gökbakar bunu hiç düşünmemiş mi? İşin bu noktalara geleceği hesaplanmamış mı? Daha film gösterime girmeden Recep İvedik konuşuyoruz. Kısacası bu zekice bir promosyon çalışması olmuş.

B.İ.: Azeriler de bizim gibi duygusal ve kırılgan bir millet. Şahan Gökbakar böyle bir şakanın bazı Azeri kardeşlerimizi kırabileceğini, sonra da kendisini sevmeyenlerin bu hassasiyeti kullanarak filmin aleyhine bir kampanyaya dönüştürebileceğini tahmin etmeliydi. Yine de o sahneleri çıkarıp filmini siyasi tartışmalardan uzak tutarak bence doğrusunu yaptı.

O.B.: Tabii ki çok saçma bir karar, sonuçta gerçek olmadığı bilinen bir film sahnesiydi o. Böyle bir tepkiyi hak etmiyordu. Türkiye şartlarında beni şaşırtan bir olay olmadı bu açıkçası.

"Hande 2017'ye de damgasını vurur"

Hande Erçel, 2016 yılında sosyal medyada en çok konuşulan oyuncu oldu. Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi ‘Aşk Laftan Anlamaz’ın başrol oyuncusu Erçel hakkında neler düşünüyorsunuz?

İ.D.: Eğer bu rüzgârı doğru kullanırsa, önünde uzun ve başarılı bir kariyer var...

K.K.: Yeni neslin en başarılı oyuncularından biri Hande. Sosyal medyada bu kadar çok konuşulması da bunu kanıtlıyor zaten. Umarım bundan sonra da sadece yaptığı işlerle gündemde olur.

E.Ö.: Ben bayılıyorum Hande’ye. Ekranda izleyen nasıl bayılmasın? Sosyal medyanın en çok konuşulan kızı nasıl olmasın? ‘Güneşin Kızları’nda gördüm ilk Hande’yi. O zaman da “Bu kız güzel yerlere gelir” demiştim. Çünkü herkesten çok dikkat çekiyordu. Bu işi severek yaptığı belli. Hande’yi daha çok konuşuruz çok.

B.İ.: Hazal Kaya’nın, Öykü Karayel’in ve Merve Boluğur’un dizi starlığından düştüğü, Beren Saat’in hatta Serenay Sarıkaya’nın tahtının sallandığı şu dönemde çıkan yeni dizi starlarının içinde Hande Erçel en çok parlayanlardan. Dizi ve reklam projeleri birlikte yürüyor. Yeni bir sinema filmi çekeceğini duydum. Oyunculuğunu da hayli geliştirdi. İyi yönetilmeye devam ederse bence 2017’ye damga vurur.

O.B.: İşte bu gençliğin yeni starlarından biri de Hande Erçel aslında. Dizi izlemeyen biri olarak kendisini tanımıyordum ama Çeşme’de insanların üzerine saldırıp fotoğraf çektirmeye çalışmalarına şahit oldum.

Ata, ‘Niyazi Gül’deki gişe sıkıntısını bu kez yaşamaz’

Ata Demirer, yeni filmi ‘Olanlar Oldu’yu bu hafta görücüye çıkardı. Demirer’in ‘sıcak Ege komedisi’ne döndüğü film, gişede ‘Çalgı Çengi İkimiz’ karşısında nasıl performans gösterir?

İ.D.: ‘Olanlar Oldu’, ‘Çalgı Çengi’nin karşılığı değil. ‘Olanlar Oldu’nun gişesi ancak Demirer’in bir önceki filmi ‘Niyazi Gül Dörtnala’yı geçerse başarılı diyebiliriz. 994 binde kalmıştı o film. ‘Olanlar Oldu’yu göreceğiz...

K.K.: Umarım iyi performans gösterir. Ne kadar çok seyirci sinemaya giderse o kadar iyi olur. Ama hep söylediğim gibi ‘seyirci sayısı’ yarıştıracağız diye niteliksiz, baştan savma filmlerle seyirci karşısına çıkarlarsa hem kendileri hem Yeşilçam kaybeder. O zaman da yazık olur.

E.Ö.: Ata Demirer’in kemikleşmiş bir kitlesi var. O yüzden kendi ayarında güzel bir gişe yapacaktır. ‘Niyazi Gül Dörtnala’da yaşadığı gişe sıkıntısını bu kez yaşamaz.

B.İ.: Ben Ata Demirer’in Mehmet Çalışkan’a söylediği ‘Dram filmi istiyorum’ açıklamasına takıldım. Komedinin hafif görülme hastalığı bizde eskiden beri var. Kemal Sunal da bunun sıkıntısını yaşadı. Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan’dan sonra şimdi de Ata Demirer yaşıyor. Sinemacı olarak daha çok kabul görmek, takdir edilmek, ödüllendirilmek istiyorlar. Yılmaz Erdoğan başardı. Cem Yılmaz da o anlamda tatminkâr filmler çekti. Şimdi Ata Demirer istiyor. Ancak bu heves yüzünden en iyi yaptıkları iş olan komedide geriye gidiyorlar.

O.B.: İki film arasında düzey farkı var tabii. Bu yüzden Çalgı Çengi daha fazla ilgi çekecektir. Ata’nın filmlerinin hep naif, modern, düşündürücü tarafları olur. Diğer türlüsü insanların algılama açısından daha kolayına geliyor.

‘Sezen yeni nesli de yakalayacak gibi görünüyor’

Esin Övet, yeni neslin Sezen Aksu, Nilüfer ve Zerrin Özer gibi ustalar yerine kendi yıldızlarını takip ettiğini yazınca tartışma başlattı. Büyük yıldızların devri geçti mi gerçekten?

İ.D.: Mümkün mü? Milyon kere söyledim, yine bıkmadan söyleyeceğim, o ‘tık’lanma dediğiniz rakamların hiçbiri gerçek değil. Resmi satışlar baz alınmalı. Tek ‘tık’ ile klibinizi binlerce kez izlenmiş gibi gösterebilirsiniz. Bu işi para karşılığı yapan çok sayıda insan var. Instagram’da da bir fotoğraf koyun, eğer bir ‘takipçi’ şirketi ile anlaştıysanız, bir saniye içinde fotoğrafınız binlerce kez ‘beğenilmiş’ olabilir. Ha, büyük yıldızlar her zaman iyi şarkılar yapıyor mu? Tabii ki hayır. Ancak bahsettiğiniz üç ismin de son yaptıkları şarkılar bana yine ‘İyi ki varlar’ dedirtti.

K.K.: Büyük yıldızların devri geçmez! Onlar her devirde var olmayı başardıkları için büyük yıldız olmuşlardır zaten. Belki bugün onlardan daha popüler daha çok satan şarkıcılar çıkabilir ama bu Sezen’in, Nilüfer’in, Zerrin Özer’in büyüklüğüne gölge düşürmez... Miley Cyrus, Madonna’dan daha mı büyük sizce?

B.İ.: Bu büyük isimler hiçbir zaman unutulmaz artık. Ancak sanatı genç nesil tüketiyor. Yeni bir şey üretemezse bütün büyük yıldızların devri geçebilir. Nilüfer eski şarkılarla, Zerrin Özer de bu tek şarkılık albümle genç nesli yakalayamaz. Ama Sezen Aksu’nun şarkıları yeni ve albüm satışları çok iyi başladı. Sezen yeni nesli de yakalayacak gibi.

O.B.: Sadece müzik konusunda değil gençler yeni starlar istiyor, yeni isimlere inanıyor. İrem Derici bu akımın en önemli örneği. Adını sanını duymadığınıza emin olduğum bir sürü youtuber, blogger gençler tarafından büyük ilgiyle izleniyor ve kendi akımlarını yaratıyorlar. Gençliğin Sezen Aksu’yu bildiğini zannetmiyorum. Kaldı ki bu isimler 50 yaşın üstündeki dinleyecilerin starı artık.