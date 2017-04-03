Gülben Ergen: O tam ıvır zıvır

Şarkıcı Gülben Ergen, önceki gün bir AVM'de objektiflere takıldı. Gülben Ergen'e Yeşim Salkım sorulunca "O ıvır zıvır geçelim bu soruları" diyerek tartışmanın fitilini ateşledi.

"BANA SÖYLENİLENLERE CEVAP VERMİYORUM"

Yazın yaklaşmasıyla formuna daha çok özen gösterdiğini belirten Gülben Ergen, muhabirlerin "Ivır zıvırı geçip asıl konu Yeşim Salkım'a gelelim" sözü üzerine şu cevabı verdi: O tam ıvır zıvır, asıl bunu geçelim. Yaklaşık 12 yıldır bana söylenilen şeylere cevap vermiyorum.

"HESABIMIZ ÖBÜR DÜNYADAN GÖRÜLECEK"

Eski eşi Hakan Uzan'ın kendisini Gülben Ergen'le aldattığını söyleyen Yeşim Salkım, "Hesabımız öbür dünyada görülecek" demişti.

(Cadde)