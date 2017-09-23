Mahmut Uslu derbi öncesi esip gürledi!

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesinde Mahmut Uslu'dan Beşiktaş ve hakemler için yorum geldi...

Hürriyet Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu, "Fikret Orman sürekli konuşuyor. 4 yılda Fenerbahçe - Beşiktaş maçlarının yönetimlerine baksın. Kararlar hep Beşiktaş lehine... Ligde hakemler tarafından en çok kollanan takım Beşiktaş ama hakemler hakkında da en çok onlar konuşuyor. Kasıtlı olarak hakemleri etki altına alıyorlar. Biz ise takımımıza güveniyoruz. Taraftarımızla bütünleşerek bu maçı kazanacağız. Hakemlere ihtiyacımız yok. Fikret Orman çok ayıp ediyor. Bu tarz işlere girmesinler ve futbol sahasında oynansın..." dedi.