Mahsun Kırmızıgül, önceki akşam eşi Ece Binay’la birlikte bir alışveriş merkezindeydi. HT Magazin'in haberine göre, önce mağazaları dolaşan çift, sonra baş başa yemek yedi, ardından da sinema keyfi yaptı.

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