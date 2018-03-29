Mahsun Kırmızıgül önceki akşam eşi Ece Binay’la bir alışveriş merkezindeydi. HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, arkadaşlarıyla buluşup yemek yiyen ikiliden ünlü yönetmen çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 4 aydır ABD’de yeni projeler üzerine çalıştığını söyleyen Kırmızıgül, MESAM seçimleriyle ilgili de konuştu.

Yıllar önce şarkıcılığı bırakan sanatçı, telif yasasının 15 yıl önce çıkması gerektiğini savundu. Kırmızıgül, MESAM başkanlığından olaylı şekilde ayrılan Orhan Gencebay içinse, “Sevgili Orhan Gencebay uzun süredir bunun üzerine çalışıyor ama bir türlü yapamıyor bu işi” yorumunda bulundu.