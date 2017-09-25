Malatyaspor USA, ligde tutulamıyor!

Teknik Direktörlüğünü Ümit Karan'ın üstlendiği Malatyaspor USA, oynadığı üçüncü maçta da rakip ağlara gol yağdırdı. İHA'da yer alan habere göre Amerika Cosmopolitan 1.Ligi'nde mücadele eden Malatyaspor USA, kendi evinde güçlü rakibi Spring Valley ile karşılaştı ve müsabakayı 5-1'lik skorla kazandı.

Oynadığı 3 maçta 9 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturan Malatyaspor USA'nın gollerini 12, 21, 34, 53 dakikalarda Engin Baytar ve 72. dakikada Arda Çolak attı. Rakip takımın golünü ise 83'te Frank Luise kaydetti.

"ŞAMPİYONLUK KUPASINI TIMES MEYDANI'NDA KALDIRACAĞIZ"

Malatyaspor USA Başkanı Teoman Mutlu hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Şöyle açıklarsak, zaten ligin başında verdiğim beyanatı tekrar ediyorum, şampiyonluk kupasını ünlü Times Meydanı'nda takım olarak kaldıracağız. Bütün gurbetçi Türklere armağan edeceğiz. Buradan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e sesleniyorum, bu Türk takımına federasyon olarak sahip çıkıp destekleyin. Bütün Amerika'ya Türkiye'yi ve Malatya'yı tanıtıyoruz. Bu gurur bize yeter" şeklinde konuştu.

Malatyaspor USA

Engin Baytar

ümit kara