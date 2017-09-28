Malawi'de 20 dolar'lık şike gerçekleşmedi

Afrika’nın güneyinde yer alan Malawi’de, komedi filmlerini aratmayacak bir olay yaşandı.



ESPN’de yer alan habere göre, Nchalo United ile Chitiba United arasında oynanan kupa maçından önce, hakem Aziz Nyirenda, yardımcıları Limbani Chisambi, Stephano Gomani ve dördüncü hakem Jimmy Phiri, Nchalo’nun kazanması için 20 dolar şike parası aldı. Ancak hakemler şike yapmayı beceremedi ve maç 1-1 bitti. Parayı verdiği öne sürülen Nchalo United penaltılarla elendi.



PARAYI GERİ İSTEDİLER

Maç istenildiği gibi bitmeyince Nchalo Kulübü şike parasını geri istedi. Fakat paranın bir kısmını harcayan hakemler 15 dolar toplayabildi. Bunun üzerine Nchalolu yetkililer şikayette bulununca olay açığa çıktı.



HAKEMLERE ÖMÜR BOYU MEN

Malawi Ulusal Hakem Birliği, dört hakeme de ömür boyu men cezası verdi ve “Böyle bir suç işleniyorsa, sonuç istediğiniz gibi olmasa da ömür boyu men cezası gerekir” açıklaması yaptı. Yardımcı hakem Chisambi, “Kariyerimin bu şekilde bitmesi çok acı” dedi. Nchalo United takımının dosyası hakkında ise henüz karar verilmedi.

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