Türk vergi sisteminin temel taşlarından biri olan Vergi Usul Kanunu sil baştan değişiyor. Yapılması planlanan değişiklikleri Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'e anlatan Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Mükellef haklarını güçlendiren, vergi uygulamalarını kolaylaştıran, özellikle iktisadi işletmeler bakımından önemli olan değerleme hükümleri var. Yatırımı, üretimi etkileyen faktörler bunlar. Orada ekonomiyi destekleyen düzenlemeler yapılacak” dedi.
‘MODERN SİSTEM BÖYLE’
İşlenen fiil ile cezalar arasında doğru orantı kuran yeni bir ceza sistemi üzerinde çalıştıklarını kaydeden Ağbal, şu bilgileri verdi: “Vergi ceza hukuku alanında gönüllü uyumu teşvik eden, vergide işlenen fiille ceza arasında doğru orantı kuran yeni bir ceza sistemi üzerinde çalışıyoruz. Bir taraftan vergiye gönüllü uyuma destek olsun ama öbür taraftan da vergisini ödemek istemeyen ve bu amaçla birtakım fiiller işleyenlere de gerçekten etkili, caydırıcı düzeyde cezalar gelsin istiyoruz. Modern vergi sistemleri böyle. Bu çalışmalar belli bir noktaya gelince paylaşacağız.”
‘MAYISIN İLK HAFTASI TASARI GELMİŞ OLUR’
Vergi Konseyi’nin bugün toplanacağını ve toplantıda bu konuyla ilgili çalışmanın birinci gündem maddesi olduğunu belirten Ağbal, ay ortasında toplantıların sona ereceğini söyledi. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) da kendi çalışmalarını yürüttüğünü belirten Ağbal, “Nisan ayının ortasından sonra ben de toplantılara katılacağım. Ay sonuna kadar inşallah sivil toplum örgütleriyle de istişareler yapmak suretiyle çalışmalarımızı bitireceğiz. Herhalde mayıs ayının ilk haftasında Bakanlar Kurulu’na kanun tasarısını getirmiş olacağız” diye konuştu.
15 YILDA 60 MİLYAR DOLARLIK ÖZELLEŞTİRME
Bakan Ağbal, 2003-2017 yılları arasında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile 4046 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi kapsamında, gerçekleştirilen özelleştirmelerin 60 milyar dolar olduğunu açıkladı.
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