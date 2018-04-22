Pep Guardiola yönetiminde Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Manchester City, bir dönem Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i de çalıştırmış Carlos Carvalhal yönetimindeki Swansea City'i ağırladı.

Şampiyon, maça hızlı başladı. 12. dakikada David Silva skoru 1-0'a getirdi. Ev sahibi, bu golden sadece 4 dakika sonra farkı 2'ye çıkardı. Fabian Delph'in asistinde golü atan isim Raheem Sterling oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı.

Manchester City, ikinci 45 dakikaya da hızlı başladı. Danilo'nun asistinde Kevin de Bruyne, rakip fileleri havalandırdı ve skoru 3-0'a getirdi.

Guardiola ve öğrencileri, bu golden 10 dakika sonra 4. golü buldu. Portekizli Bernardo Silva, farkı 4'e çıkardı. Manchester City, bu dakikada Gabriel Jesus'la penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Mücadelede son anlara girilirken Yaya Toure'nin asistinde topla buluşan Gabriel Jesus, 88. dakikada maçın sonucunu belirledi: 5-0.

Manchester City bu galibiyetin ardından puanını 90'a yükseltti. Swansea City ise haftayı 33 puanla kapadı.