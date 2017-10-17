UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda mücadele eden Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, evinde Maurizio Sarri yönetimindeki Napoli'yi konuk ediyor. Formda olan iki takımın mücadelesi ise futbolseverler tarafından büyük merak ve heyecanla bekleniyor. Peki Manchester City - Napoli maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte maça dair detaylar...

MANCHESTER CİTY - NAPOLİ

Etihad Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21:45'te başlayacak. İspanyol hakem Mateu Lahoz'un yöneteceği maçta Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yardımcılığı üstlenecek. Zorlu karşılaşma Tivibu Spor 4 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

İki takım şimdiye kadar iki kere karşılaştı ve bu maçların birini Napoli kazandı, diğer maç berabere bitti.

Manchester City, oynadığı son 5 maçta 5 galibiyet aldı.

Napoli, oynadığı son 5 maçta 5 galibiyet aldı.

Manchester City, oynadığı son 5 maçta 17 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.

Napoli, oynadığı son 5 maçta 14 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi'nde grupta ilk iki maçını kazanan City, tarihi boyunca ilk defa Avrupa'da ilk iki maçta 6 puan topladı.

Napoli, İngiliz takımlarıyla deplasmanda oynadığı 6 maçın 5'inde mağlup oldu. 1 maç ise berabere sonlandı.

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarında evinde oynadığı son 10 maçta mağlubiyet almadı.

Manchester City'nin en golcüsü attığı 2 gol ile John Stones.

Napoli'de en golcü oyuncular arasında attıkları 2'şer golle Lorenzo Insigne, Dries Mertens ve Jose Callejon bulunuyor.

Manchester City'de Vincent Kompany ve Benjamin Mendy sakat oyuncular listesinde.

Napoli'de Lorenzo Tonelli ve Arkadiusz Milik sakat durumda.

SON MAÇ KADROLARI

Manchester City: Ederson, Nicolas Otamendi, John Stones, Kyle Walker, Fabian Delph, Fernandinho, Leroy Sane, Kevin de Bruyne, David Silva, Gabriel Jesus, Sergio Agüero

Napoli: Pepe Reina, Nikola Maksimovic, Elseid Hysaj, Faouzi Ghoulam, Kalidou Koulibaly, Marek Hamsik, Allan, Jorginho, Jose Callejon, Dries Mertens, Lorenzo Insigne

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