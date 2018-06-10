Manisa'da iftar ve sahur saatleri merak ediliyor. Ramazan ayının 26. orucu için iftar ve sahur saat kaçta? Oruçların bitmesine sayılı günler kala İslam alemi bugün akdir Gecesi heyecanını yaşıyor. İftarın ardından, çeşitli ibadetlerle Kadir Gecesi ihya edilecek. Manisa'da bugün iftar saat kaçta? Oruç saat kaçta açılacak? İşte 10 Haziran iftar ve sahur vakitleri...

MANİSA İFTAR VAKTİ, SAATİ 10 HAZİRAN

Manisada 10 Haziran 2018 günü yani bugün oruç tutmak için Manisalılar saat 03.49'a kadar sahur yapmıştı. Manisalılar saat 20.41'de okunacak akşam ezanıyla birlikte iftar yapacak. Manisalılar yarın (11 Haziran) tutulacak oruç için saat 03.49'a kadar sahur yapacak.

MANİSA İMSAKİYESİ 2018





GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 04:11 05:51 13:13 17:03 20:22 21:55 2 17.05.2018 Perşembe 04:10 05:50 13:13 17:03 20:23 21:57 3 18.05.2018 Cuma 04:08 05:49 13:13 17:04 20:24 21:58 4 19.05.2018 Cumartesi 04:07 05:49 13:13 17:04 20:25 21:59 5 20.05.2018 Pazar 04:06 05:48 13:13 17:04 20:26 22:01 6 21.05.2018 Pazartesi 04:05 05:47 13:13 17:04 20:27 22:02 7 22.05.2018 Salı 04:04 05:46 13:13 17:05 20:28 22:03 8 23.05.2018 Çarşamba 04:02 05:46 13:13 17:05 20:28 22:04 9 24.05.2018 Perşembe 04:01 05:45 13:13 17:05 20:29 22:06 10 25.05.2018 Cuma 04:00 05:44 13:13 17:05 20:30 22:07 11 26.05.2018 Cumartesi 03:59 05:44 13:13 17:05 20:31 22:08 12 27.05.2018 Pazar 03:58 05:43 13:13 17:06 20:32 22:09 13 28.05.2018 Pazartesi 03:57 05:43 13:14 17:06 20:32 22:10 14 29.05.2018 Salı 03:56 05:42 13:14 17:06 20:33 22:11 15 30.05.2018 Çarşamba 03:56 05:42 13:14 17:06 20:34 22:12 16 31.05.2018 Perşembe 03:55 05:41 13:14 17:07 20:35 22:13 17 01.06.2018 Cuma 03:54 05:41 13:14 17:07 20:35 22:14 18 02.06.2018 Cumartesi 03:53 05:40 13:14 17:07 20:36 22:15 19 03.06.2018 Pazar 03:52 05:40 13:14 17:07 20:37 22:16 20 04.06.2018 Pazartesi 03:52 05:40 13:15 17:08 20:37 22:17 21 05.06.2018 Salı 03:51 05:39 13:15 17:08 20:38 22:18 22 06.06.2018 Çarşamba 03:51 05:39 13:15 17:08 20:39 22:19 23 07.06.2018 Perşembe 03:50 05:39 13:15 17:08 20:39 22:20 24 08.06.2018 Cuma 03:50 05:39 13:15 17:09 20:40 22:21 25 09.06.2018 Cumartesi 03:49 05:39 13:15 17:09 20:40 22:22 26 10.06.2018 Pazar 03:49 05:38 13:16 17:09 20:41 22:22 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:49 05:38 13:16 17:09 20:41 22:23 28 12.06.2018 Salı 03:48 05:38 13:16 17:10 20:42 22:24 29 13.06.2018 Çarşamba 03:48 05:38 13:16 17:10 20:42 22:24 30 14.06.2018 Perşembe 03:48 05:38 13:16 17:10 20:43 22:25 15 Haziran 2018 Cuma Ramazan Bayramının 1. Günüdür.



Bayram Namazı : 06:31



Fitre miktarı ne kadardır?



Diyanet İşleri Başkanlığı, yapılan değerlendirmeler sonucunda aldığı kararda 2017 yılı için "Mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak 2017 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2018 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan sürede 16,00 TL olarak belirlenmesine karar verildi." duyurusunu yapmıştır.

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