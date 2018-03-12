Sözleşmeleri mayıs ayı sonunda bitecek olan iki futbolcuyla bir araya gelen G. Manisaspor Kulüp Başkanı Gökay Budak, oyuncularla karşılıklı görüşerek, takımın sezon sonuna kadar gençlerle mücadele edeceğini futbolculara aktardı.

İki futbolcuya da sezon sonuna kadar izin verdiklerini ifade eden Budak, "Timur ve Uğur kardeşimize takımımıza sağladıkları katkı nedeniyle teşekkür ediyorum. Aramızda herhangi bir problem yaşamadan kendileriyle karşılıklı anlaştık ve bu konuda mutabık kaldık. İki kardeşimize de bundan sonraki futbol yaşantılarında başarılar diliyorum" diye konuştu.



Grandmedical Manisaspor'un başarısı için terlerinin son damlasına kadar mücadele ettiklerini belirten Uğur ve Timur ise takımın sezon sonuna kadar gençlerle mücadele etme kararına saygı duyduklarını söyledi. Bundan sonraki süreçte takıma başarı dileklerinde bulunan iki futbolcu, Başkan Gökay Budak ile görüştükten sonra kulüp binasından ayrıldı.