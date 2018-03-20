Tarihinin en zor dönemini yaşayan ve bulunduğu Spor Toto 1. Lig'den bir alt lige düşmesi neredeyse kesin gibi görünen G.Manisaspor'da sportif direktör Ufuk Dündar, futbolcuların sözleşmeleri ve mali durum hakkında basın toplantısı düzenledi. İlk olarak futbolcular ile yapılan sözleşmeler hakkında konuşan G.Manisaspor Sportif Direktörü Ufuk Dündar, "Kulübün bazı gerçekleri var. Maalesef çok hoyratça sözleşmeler yapılmış. Ligden düştüğünüz zaman normalde yabancı oyuncu oynatamıyorsun. Yabancı oyuncularla yapılan kontratlar otomatik olarak fesih oluyordu. Şimdi UEFA'nın çıkardığı yabancı oyuncuları koruma hakkıyla beraber takım küme düşse de yabancı oyuncuların bir dahaki sezon süre alma şansı olmasa da oyuncu sözleşmenin bedelini almayı hak ediyor. Dimov, Mikic ve Perovic'in Manisaspor'a maliyeti 3 trilyonu geçiyor. Sadece 3 oyuncunun maliyeti 3 trilyon civarında. 25 kişilik bir kadro yapılanmasında iki defans, bir forvet oyuncusunun yaklaşık 3 trilyon gibi bir maliyeti var Manisaspor'a" dedi.



"EKSİ 12 PUANLA LİGE BAŞLAMAMIZ ÇOK YÜKSEK BİR İHTİMAL"

Geçmiş yıllarda takımda forma giyen yabancı oyuncuların alacaklarıyla ilgili ödemelerin süresinin yaklaştığını aktaran Dündar, "Portekiz federasyonuna 25 bin euro ödemediğimiz takdirde eski 3, Perovic'in kulübüne ödemediğimizde eksi 3, Novillo'ya da 70 bin euro ödemediğimizde bir eksi 3 cepte görünüyor. Bu paralar ödenmezse eksi 9 puan ile başlıyoruz. Kulüplerin aldığı resmi TFF lisans sözleşmesi var. Şu durumda Manisaspor'un onu da alabilme ihtimali pek gözükmüyor. Çünkü çok ince ince detaylar var. Geçtiğimiz sezon yediğimiz eksi 3 puan cezasının bir nedeni de oydu. Bir de onu eklersek eksi 12 puanla lige başlamamız çok yüksek bir ihtimal. Kulüpte belgelerle ilgili çok büyük bir sıkıntı var. Belgelere ulaşmakta çok güçlük çekiyoruz. Bu aldığımız bilgilerin çoğunluğu şifaen edinilmiş bilgiler. Eski başkanın genel kurulda 'hesaplar karışık' demesi bile hafif kalıyor sanki. Lige eksi 12 puanla başlama riski çok yüksek" diye konuştu.



"MANİSASPOR KULÜBÜ MAKUKULA'NIN İKİ DUDAĞI ARASINDA"

Transfer ücretinin büyük bir kısmı ödenemeyen eski oyuncuları Makukula dosyası hakkında da konuşan Dündar, "Bundan 8-9 yıl önce Makukula 1 milyon 700 bin euroya bu kulübe transfer edilmiş. Geçtiğimiz bu 8 yılda ödenen parası 125 bin euro. 3 yönetim sadece 125 bin euro ödemiş. Makukula artık puan sildiremiyor ama Manisaspor kulübü Makukula'nın iki dudağı arasında. Haziran ayında Makukula avukatına 'Manisaspor lig düşsün' derse, biz hiç 2. Lig'e başlamadan 3. Lig'den başlıyoruz. Bu şartlarda sezon sonu sözleşmeler bitiyor. Bizim de transferleri açma şansımız pek gözükmüyor. Bu anlamda bu yıl mukavelesi bitecek oyuncularla iyi ilişkiler içerisinde olmamız lazım" ifadelerini kullandı.



BAYRAM, BABASININ PARASIYLA PROFESYONEL OLDU

Manisaspor'un genç oyuncusu Bayram Büstaç'ın profesyonel olma süreciyle ilgili de bilgi veren Dündar, "Bayram'ı babasının parasıyla maçtan bir gün önce profesyonel yaptık. Babasıyla konuştum, içim sızladı ama zor bir durum. Kulübün şu an içinde bulunduğu gerçekleri var. Başka bir alternatifimiz yok. O çocuğu o şartlarda da olsa Cuma günü profesyonele imza attırıp Cumartesi günü sahada görmek benim için mutluluk verici bir şeydi. Elimizde bu gençlerin dışında hiçbir şey yok. O yüzden kalan zaman diliminde skorlara bakmaksızın hem oyuncuların bireyselini hem de takım oyununu geliştirme anlamında teknik heyetimizle birlikte elimizden geleni yapıyoruz" dedi.



Son olarak bir gazetecinin sorusu üzerine Dündar, geçtiğimiz Şubat ayında gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul sonrası yeni yönetimini oluşturan kulüpte 5 yönetim kurulu üyesinin istifa ettiğini söyledi.

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