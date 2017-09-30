Mansimov marina ve otelini geri alma davası açtı

Palmali Grubu Başkanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, grup bünyesindeki Palmali Otelcilik ve Palmali Gemicilik’e ait olan Bodrum’daki otel ve marinanın değerinin altında hatalı biçimde devrinin gerçekleştirildiği iddiasıyla Palmarina Holding ve RSR Holding’e dava açtı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Palmali Otelcilik, Palmali Gemicilik ve Mübariz Mansimov Gurbanoğlu’nun açtığı davada davacılar söz konusu taşınmaz ile hisselerin satış işleminin iptalini ve geri alımını talep ettiler. Bodrum 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, açılan dava karara bağlanana kadar söz konusu taşınmaz ve hisselerin üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için ihtiyati tedbir konulmasını kararlaştırdı.

Dava dilekçesine göre 4 Şubat 2016’da davacı olan Palmali Otelcilik’e ait Palmali Otel’deki iştirak hisseleri davalı Palmarina Holding’e 31 milyon 915 bin 732 dolar değer biçilerek devredilmişti. Ancak davacı Palmali Otelcilik, Palmali Gemicilik ve Mübariz Mansimov Gurbanoğlu açtığı davada söz konusu devir bedelinin hatalı bir biçimde belirlendiğini iddia etti. Davacılar dava metninde şu iddiaya yer verdi:

Davalılar ile davalıların doğrudan ve dolaylı bir şekilde çalışanlar ile davacı müvekkillerin çalışanları birlikte hareket ederek el birliği ve işbirliği ile davacı müvekkilleri kandırarak hile ve esaslı hataya düşürerek basiretli bir tacir gibi davranmalarını bertaraf etmişlerdir. Davacı müvekkil Palmali Otelcilik adına tescilli bulunan şirket hisseleri ile davacı Palmali Gemicilik adına kayıtlı bulunan taşınmazların bir bütün halinde piyasa rayiç değerinin çok altında bir bedelle bir başka ifadeyle sanki gerçek piyasa değerleri davacı müvekkil şirketlere ödeniyormuşçasına sözleşmelerin imzalanması ve hisse-tapu devir işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamışlardır. Ancak devredilen gerek şirket hisselerinin gerekse taşınmazların gerçek piyasa değerlerinin davacı müvekkillere ödenmediği aşikârdır. Bunun yanı sıra sözleşme ile karşılaştırılan toplam bedel dahi davacı müvekkillere ödenmemiştir.

İHTİYATİ TEDBİR KARARI ÇIKTI

Bodrum 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin aldığı kararda “Dava konusu taşınmaz bizzat uyuşmazlık konusu olmakta ve dava taşınmazın aynına ilişkin olmakla HMK’nın 389. maddesindeki yasal şartların oluştuğu kanaatine varıldığından davacı tarafın ihtiyati tedbir talebinin kabulü ile yargılamanın sonuna kadar dava konusu taşınmazlar üzerine 50 bin TL nakdi teminat yatırılması halinde 3. kişilere satış ve devrinin önlenmesi ayni veya kişisel hak konulmaması amacıyla ihtiyati tedbir konulmasına, teminat yatırılıp talepte bulunulduğunda kararın icrası için Tapu Müdürlüğü’ne yazı yazılmasına, Beşiktaş 25. Noterliği’nin 04/02/2016 tarih 04674 yevmiye sayılı pay devir sözleşmesine konu hisselerin devrinin engellenmesi için 50 bin TL nakdi teminat karşılığında dava sonuna kadar ihtiyati tedbir konulmasına teminat yatırılıp talepte bulunulduğunda kararın icrası için İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne yazı yazılmasına pay defterine işlenmek üzere davalı Palmali Otel İşletmeleri Yatırım ve Turizm Limited şirketine işlenmek üzere yazı yazılmasına karar verilmiştir” denildi.

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