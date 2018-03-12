İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın tecrübeli futbolcusu Michael Carrick, sezon sonunda futbolu bırakacağını duyurdu.

Carrick, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, futbolu bırakma zamanının geldiğini belirterek, "İsteseniz de istemeseniz de vücudunuz bir gün size futbol oynamayı bırakmanız gerektiğini söyler. Kabul etmem gerekir ki ben de bu aşamadayım." ifadelerini kullandı.

Aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra Manchester United'ın teknik ekibinde yer alacağına yönelik iddiaları de değerlendiren 36 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Bu konuda kulüple görüşmelerimiz sürüyor. Henüz resmi bir şey yok ama muhtemelen gerçekleşecek." yorumunu yaptı.

Kalbinde ritim bozukluğu tespit edilen Carrick, bu sezon sadece 4 maçta forma giymişti.

West Ham United altyapısında yetişen deneyimli futbolcu, Tottenham'da da görev yaptıktan sonra 2006'da Manchester United'a transfer olmuştu. Manchester United formasıyla 463 maça çıkan Carrick, İngiltere Milli Takımı'nda ise 34 kez görev aldı.