Ünlü besteci Atilla Yılmaz, son dönemde büyük çıkış yakalayan Manuş Baba'nın Eteği Belinde şarkısının kendi eseri olan Senden Gayri şarkısıyla aynı olduğu iddiasıyla dava açtı.

Günaydın'ın haberine göre, Yılmaz, Manuş Baba'dan 125 bin lira tazminat istiyor. Eserin çalıntı olduğu tescillenmişti.

Manuş Baba

Manuş Babaya şok

Manuş Babaya dava