Dinamo Brest ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Diego Maradona anlaşmayı sosyal medya hesabından duyurdu. Arjantinli futbol adamı; "Dinamo Brest ile sözleşme imzaladım. Artık kulüp başkanı benim. Bana duyulan güven dolayısıyla teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Brest kulübü de "Evet Diego artık bizimle" paylaşımıyla efsanevi futbol adamına 'merhaba' dedi. Futbol oynadığı yılların aksine başarısız bir yöneticilik kariyeri bulunan Maradona son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ikinci lig takımı Al Fuajirah'ı çalıştırıyordu. Maradona'nın başkanlığını yürüteceği Dinamo Brest, Belarus Ligi'nde 7. sırada yer alıyor.

(Ntvspor)