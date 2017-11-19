Mardin'de işçiler ile müteahhit arasında silahlı kavga! 9 yaralı

Mardin Kızıltepe'de Aşiti Mahallesi'nde bir inşatta müteahhit ile inşaat çalışanları arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada, inşaat işçilerinden F.A., A.A. ile H.S. ayağına aldığı kurşunlarla yaralanırken, M.A., A.A., M.B.A., İ.A., Y.A. ve M.A.A. ise çeşitli yerlerinden aldıkları çekiç darbeleri ile yaralandı.

İHA'nın haberine göre; Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi ve özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.