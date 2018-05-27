Serie A'da geride kalan sezonu 91 puanla tamamlayan Napoli, şampiyon Juventus'un 4 puan gerisinde ikinci olmuştu. Napoli'de İtalyan çalıştırıcı Maurizio Sarri'yle yollar ayrılmış ve yerine Carlo Ancelotti getirilmişti. İtalyan çalıştırıcı, Napoli'nin başına 3 yıl önce geçmiş ve geçen sezon Serie A'da yılın teknik direktörü seçilmişti.

BİR AÇIKLAMA DA HAMSIK'TEN

Yıllardır Napoli'de forma giyen başarılı orta saha Marek Hamsik de kulüpten ayrılmak üzere. Yıllardır gelen transfer tekliflerine ilgi göstermeyen tecrübeli orta saha, yeni durağı olarak Çin'i işaret etti. Çin iddialarına cevap veren 30 yaşındaki futbolcu, “Şu anda Napoli'nin oyuncusuyum ama Çin'de yeni bir maceraya atılabilirim, bu konuyla ilgili görüşmeler yapıyorum. Hayatta karşılaştığınız fırsatları değerlendirmelisiniz” diye konuştu. Marek Hamsik’in önümüzdeki günlerde bir Çin takımına imza atması bekleniyor.