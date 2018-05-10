Galatasaraylı futbolcu Mariano Filho, teknik direktör Fatih Terim'in göreve gelmesiyle takımda pozitif anlamda ciddi bir değişim yaşandığını bildirdi.

Mariano, Galatasaray dergisinin mayıs sayısında yer alan röportajında, "Fatih Terim'in gelmesiyle beraber ciddi bir değişim yaşandı. Soyunma odasından tutun antrenmanın havasına kadar her şey değişti. Pozitif anlamda bir değişiklik bu. Saygı ve neşe arttı burada." ifadelerini kullandı.

Terim'in zaman zaman kendilerine sinirlendiği anların da olduğunu anlatan Brezilyalı futbolcu, "Fatih Terim, takım için ne yapması gerekiyorsa onu yapan bir teknik adam. Futbolcusunu her zaman savunan bir teknik adam. Bunu hissettiriyor size. Sizden istediğini ya da eksiklerinizi açıkça söylüyor. Bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tam bir aile babası. Umarım hep beraber şampiyonluğa ulaşırız." değerlendirmesinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig'de kaliteli futbolcuların mücadele ettiğini ve bunun da ligin kalitesini artırdığını belirten Mariano Filho, şunları aktardı:

"Uzun yıllardır böyle bir durum var. Kariyerli isimlerin gelip oynadığı bir lig. Bu oyuncular ligin kalitesini yükseltiyor. Her geçen sene kalite daha da artacaktır. Fransa'da Paris Saint-Germain açık ara farkla şampiyon oldu. Almanya'da Bayern Münih her sene olduğu gibi tek başına ve rakipsiz. Türkiye'de dört takım son haftalara kadar mücadele ediyor. Bu önemli. Rekabet, ligin kalitesini artırıyor."

"ISINIRKEN TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"

Mariano, sahalarında oynadıkları maçlarda Galatasaraylı taraftarların olağanüstü bir atmosfer oluşturduklarını belirtti.

Ülkesi Brezilya'da da büyük maçlar için taraftarların hazırlık yaptığını aktaran 31 yaşındaki futbolcu, "Türkiye'de ise durum biraz daha ötede. Beşiktaş maçı için ısınırken tüylerim diken diken oldu. Gerçekten Galatasaray taraftarı inanılmaz bir ortam yaratıyor. Kendi stadımızda ortaya çıkan atmosferi tarif etmek için kelimeler bulamıyorum." ifadelerini kullandı.

Deneyimli sağ bek, sarı-kırmızılı takıma gelmeden önce Galatasaray'la ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Galatasaray dünya çapında tanınan bir takım. Fransa'da ve İspanya'da oynarken Galatasaray'ın Avrupa kupası maçlarını seyrettiğim olurdu. 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanmış bir takım. Bir yandan da çok iyi oyuncular forma giydi Galatasaray'da. Özellikle Drogba ve Sneijder gibi oyuncuların buraya gelip oynaması çok önemli ve Galatasaray hakkında herkese fikir veriyor. Diğer taraftan Taffarel, Melo, Lincoln, Elano, Jardel gibi Brezilyalılar da Galatasaray'da forma giydi. Galatasaray'ı daha iyi tanımak için yeterli nedenlerdi bunlar."

Mariano Filho, İspanya temsilcisi Barcelona'ya transferinin gündeme gelmesiyle ilgili de "Evet, öyle bir ihtimal gündeme geldi. Fakat Avrupa pasaportlu bir oyuncu arıyorlardı. Sağ bek mevkisinde farklı alternatifleri vardı. O yüzden transfer olmadı." değerlendirmesini yaptı.