Cadde'nin haberine göre, popçu Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliliğini bitirmek üzere olan Emina Sandal, Sırp basınında çıkan "Eski sevgilisine döndü" iddiasını "Tamamen asparagas" diye yalanlamıştı. Sırp basını ise önceki gün "Marko Miskovic'in eski aşkı Emina'ya mesaj attığını" yazdı.

Avukatı aracılığıyla Sırp basınına konuşan milyoner iş adamı, "Emina Sandal hakkında çıkan haberlerin hepsi asılsızdır. Kesinlikle SMS alışverişi yapılmamıştır. Mutlu bir evliliğim var" ifadelerini kullandı.