Boğaz’da ince belli bardaktan çay ile vapurda martılarla paylaşılan susamlı simit İstanbullular ve turistler için ayrı bir güzellik ve keyiftir. Martılara simit görüntüleri İstanbul fotoğraflarının vazgeçilmezidir.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Megakent’te ayrı bir güzellik katan martılar, Bedri Rahmi’nin dizelerinde şöyle yer alır:

İstanbul deyince aklıma martı gelir/Yarısı gümüş, yarısı köpük/Yarısı balık, yarısı kuş/İstanbul deyince aklıma bir masal gelir...”

Dolmabahçe Sarayı’nın yanında bulunan çay bahçesinde çalışan bir çaycı ise martıları her sabah alışılmışın dışında peynirle besliyor. Martılar peynirin ardından vapurlara yönelip yine susamlı simitlerin peşine düşüyor.

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