TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, bu ay bir önceki aya göre yüzde 2,8 azaldı. Buna göre, nisanda 71,9 olan endeks değeri mayısta 69,9'a geriledi.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 1,3 azalarak 89'a indi. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

- İşsiz sayısındaki beklenti

Genel ekonomik durum beklentisi, bu dönemde yüzde 4,2 azalarak 94,7'den 90,8'e geriledi. Söz konusu azalışta, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi bulunan tüketicilerin bir önceki aya göre azalması etkili oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi anılan dönemde yüzde 2,2 azaldı ve mayısta 72,9 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin gerilemesinden kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 5 azaldı. Nisanda 28,2 olan endeks, mayıs ayında 26,8 olarak kayıtlara geçti. Bu azalışta, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olmadığını düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre artması belirleyici oldu.