MB Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Habertürk TV'den Çimen Çetin'in aktardığına göre Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Ak Parti Genel Merkezi'nde Başbakan Binali Yıldırım ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Genel Merkez'e geldiği ve burada MB Başkanı Çetinkaya ile görüşeceği belirtildi.

Görüşmede Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan'ın da bulunacağı kaydedildi.