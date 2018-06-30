Ne yaptın Mbappe!

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda son 16 turunda Arjantin ile Fransa karşı karşıya gelirken ilk 45 dakikaya Kylian Mbappe'nin golü damga vurdu! endi ceza sahasından aldığı topu, müthiş bir deparla Arjantin ceza sahasına kadar götürdü ve takımına penaltı kazandırdı. Mbappe'nin bu driplingi sosyal medyayı salladı. İşte yapılan yorumlardan bazıları