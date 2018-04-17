Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından 1 Nisan 2018 tarihinde saat 14.30'da yapılan MEB Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü sınavında 60 soru sorulurken 75 dakika süre verilmişti. Sınavın yapılmasının ardından yaklaşık 2 hafta geçti. Peki MEB Şube Müdürlüğü sınav sonuçları açıklandı mı? İşte sınav hakkında tüm ayrıntılar...
MEB ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü için görevde yükselme sınavı 1 Nisan 2018 tarihinde yapıldı. Sınav sonuçları dört gözle bekleniyor. MEB Şube Müdürlüğü sınav sonucu 26 Nisan 2018 tarihinde http://odsgm.meb.gov.tr ve/veya http://www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
MEB Şube Müdürlüğü sınavı itirazları ise 27 Nisan - 4 Mayıs 2018 tarihleri arasında MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapılacaktır.
Yazılı sınav itirazlarının sonuçları ise 7-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
MEB ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAVINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?
a) Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ÖDSGM’ye yapacaklardır. ÖDSGM bu itirazları en geç 10 (on) iş günü içerisinde inceleyip sonuçlandıracaktır.
b) İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara ÖDSGM tarafından bildirilecektir.
c) Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır. ç) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası, iletişim bilgileri, dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçeler ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
d) Sınava girecek engelli adayların bilgisi MEBBİS bilgileri esas alınarak hazırlanacaktır. MEBBİS bilgilerinin doğru ve güncel olmasından adayların kendileri ve görev yaptığı kurum sorumludur. Engelli adayların almak istediği hizmete ilişkin MEBBİS modülünde ilgili adayın kendisi tarafından belirtilen talep doğrultusunda işlem yapılacaktır.
e) Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.
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