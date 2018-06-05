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Göztepe’de istenilen verim alınamayan Oscar Scarione, Nabil Ghilas ve Yoan Gouffran ile yüksek maliyetleri nedeniyle yollar ayrılamazken, teknik direktör Bayram Bektaş bu isimleri kazanma yoluna gitti. Gouffran ve Ghilas ile telefonda görüşen Bektaş, “Geçmişi unutmalarını ve temiz sayfa açmalarını istedim” diye konuştu. HT Egeli'den Abdullah Çelebi'nin haberi...

"Göztepe’de Gouffran, Ghilas ve Scarione Bektaş’ın da onayıyla takımda kalıyor "

OSCAR’I BEKLİYOR

Ghilas’ın özel antrenörle çalıştığını ve kilo almadan hazır geleceğini belirten teknik direktör Bektaş, “Scarione’ye ulaşamadım ancak onunla da görüşüp düşüncelerini mutlaka alacağım. Yeni sezon hazırlıklarına Temmuz ayı başında Adnan Süvari Tesisleri’nde başlayacak Göz-Göz, 18 Temmuz-2 Ağustos arasında Hollanda’da kamp yapacak.

Emircan ve Berke listede

Göztepe transferde iki genç oyuncuyu listesine aldı. Sarı-kırmızılıların 3. Lig ekibi Gölcükspor’da sezonu 17 golle tamamlayan forvet Berke Bıyık ile Ümraniyespor’da 1. Lig’de 6 golle oynayan 22 yaşındaki orta saha Emircan Altıntaş’ı transfer etmek istediği öğrenildi.

Göztepe’ye İngiliz ekibi Newcastle United’den gelen Fransız Gouffran 31 müsabakada 1 gol atabildi.