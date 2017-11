Medel, Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor

Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel, şampiyonluk hayalini gerçekleştirmeden Beşiktaş'tan ayrılmak istemediğini söyledi.

Medel, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, kendisiyle ilgilenen kulüplerin olduğunu ancak önceliğinin Beşiktaş'ta başarılı bir sezon geçirmek olduğunu kaydetti.

Devre arasında gitmeyi düşünüp düşünmeyeceği sorusunu yanıtlayan tecrübeli futbolcu, "Beşiktaş'ta 3 senelik kontratım var. Şampiyonluk ve kupa sevinci yaşamak istiyorum. Bu hayali yarıda bırakıp gitmek istemiyorum." dedi.

İsmi Arjantin basınında River Plate ile anılan Medel, "River Plate'e gitmezdim, Boca Juniors olabilirdi." diye konuştu.

"ALANYA'DA YAŞANAN OLAY ARTIK GERİDE KALDI"

Medel, Aytemiz Alanyaspor maçında teknik direktörleri Şenol Güneş'in yedek oyuncuları çağırması sırasında kulübeye gelişlerinde yavaş davranmalarıyla ilgili, "Alanya'da yaşanan olay artık geride kaldı. Orada yavaş davrandım. Takım arkadaşlarıma orada yardım etmedim, bundan dolayı da kendilerinden özür diledim. Şu anda elimden geldiği kadar çalışıp, kendimi göstermeye gayret ediyorum. Takımdaki yerimi kazanmak istiyorum. Bu durum beni mücadeleden vazgeçirmiyor. Alanya'da yaşanan olaydan sonra isteğim ikiye katlandı. Tamamen takıma adapte olmaya çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Şilili futbolcu yedek olmasına rağmen takımına destek vermeye çalıştığını vurgulayarak, "Gerekli dakikaları alamamam benim için şu anda üzücü, zor bir durum. Elimden geldiği kadar çalışıp takımdaki yerimi kazanmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'taki ilk dönemlerinin istediği gibi geçmediğini kaydeden Medel, "İlk 11'e adaptasyonum daha kolay geçer diye düşünmüştüm ama 2 senedir üst üste şampiyon olan takım var. 11'de oynayan çok güçlü oyuncular var. Bana da yeni bir mücadele yeteneği katıyor. Aslında uzun zamandır başıma gelmeyen bir şey. Bu da benim için güzel bir tecrübe oluyor." yorumunu yaptı.

"YEDEK OLMANIN GEREĞİ NEYSE ONU YAPIYORUM"

Avrupa'da Sevilla ve Inter gibi önemli kulüplerde oynayan Medel, ilk 11'e girmek için daha çok çalıştığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük kulüplerde, büyük oyuncularla oynadım. Şimdi de büyük kulüpteyim, etrafımda büyük oyuncular var. Şu anda oynamıyorum, yedeğim. Yedek olmanın gereği neyse onu yapıyorum. Oynamasam bile takım arkadaşlarımı destekliyorum. Takım arkadaşlarını desteklemek yedek olmanın kuralıdır. En iyi şekilde çalışıp oynamayı hedefliyorum."

"KIRMIZI KARTLAR HERHALDE DOĞRUYDU"

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada takımının aleyhine sonuçlanan penaltı pozisyonunu değerlendiren Gary Medel, şunları kaydetti:

"O maçtaki pozisyon penaltı mıydı değil miydi, tartışılır. Hakem penaltı olarak değerlendirdiyse ona katılmak lazım. Biz şu anda geri dönüş gerçekleştiriyoruz, güzel işler çıkarıyoruz ve önümüze bakıyoruz."

Süper Lig'deki ilk derbisinde Fenerbahçe'ye karşı forma giyen Şilili oyuncu, 5 kırmızı kartın çıktığı derbi atmosferine de değinerek, "Türkiye'deki derbilerde taraftarların etkisi çok büyük. Güney Amerika ile benzerlikler var. Kırmızı kartlar herhalde doğruydu. Bir oyuncu kötü niyetle giriyorsa kırmızı olması lazım. Türkiye'deki hakemleri biraz İspanya'daki hakemlere benzetiyorum. İngiltere'deki hakemler biraz daha farklı, biraz daha oynatmaya yönelik davranıyorlar. Sertliğe biraz daha izin veriyorlar." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR TAKIMIZ VE BÜYÜK OYUNCULARDAN KURULU BİR EKİBİZ"

Siyah-beyazlı ekibin Süper Lig'deki şampiyonluk şansını değerlendiren Medel, şöyle devam etti:

"Lige orta halli başladık. 'Kötü başladık' da diyebiliriz ama son haftalarda birkaç puan kapatmayı becerdik. Büyük bir takımız ve büyük oyunculardan kurulu bir ekibiz. Henüz ligin yarısı bile olmadı, yarısından fazlası hala duruyor. Mücadele edeceğiz. Şampiyon olabileceğimizi düşünüyorum."

Medel, başarılı bir şekilde mücadele ettikleri Şampiyonlar Ligi'ndeki şansları konusunda ise "Gruptan çıkabilirsek Avrupa'nın en iyi takımlarına karşı mücadele edeceğiz. Hayalimiz büyük ama mücadele gücümüz de var. Ne yapacağımıza bakacağız. Şampiyonlar Ligi'ndeki takımların hepsi büyük ekipler. Bizim gibi her gelen takım zor olacaktır, aralarında pek fark yok." değerlendirmesinde bulundu.

RAKİPLERE İLGİNÇ BENZETME

Saha içinde agresif görüntüsüyle dikkati çeken Medel, sosyal hayatta öyle olmadığını vurgulayarak, "Sosyal hayatımda herkes gibiyim. Çocuğumla, eşimle zaman geçiriyorum. Çocuklarıma iyi örnek olmaya çalışıyorum. Saha içinde takım arkadaşlarım var, onlar benim ailem ama rakip benim düşmanım oluyor." şeklinde konuştu.

Gary Medel, kayarak topa müdahalesinde faul çekincesi yaşayıp yaşamadığına yönelik bir soru üzerine, "Hakemler görevini yapıyorlar. Doğru yerde, doğru kararı vermekle yükümlülüler. Faul varsa tabii ki verecekler, yoksa vermeyecekler. Gözlem olarak biraz daha uluslararası gözlükle bakmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Stoper ve ön liberoda oynamanın kendisini daha iyi hissettirdiğini anlatan Medel, Beşiktaş'ta zaman zaman şans bulduğu sağ bekte daha önceleri az görev aldığını dile getirdi.

Savunma oyuncularına göre kısa olmasına rağmen hava toplarında etkili olmasına açıklık getiren Medel, "Zamanlama çok önemli. Zamanında zıplayan boy avantajını kazanır." açıklamasında bulundu.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARLARINA ÇOK ŞAŞIRDIM"

Sezon başındaki transferler sırasında taraftarların organize ettiği ve kulübün sürdürdüğü "Come to Beşiktaş" kampanyasının yanı sıra siyah-beyazlı taraftarları değerlendiren Medel, "(Come te Beşiktaş) çok büyük yenilikti. Futbolun gündemine bomba gibi düştü. Bütün futbol dünyası bunu konuştu. Beşiktaş taraftarlarına çok şaşırdım. Onlara bir taraftar grubu diye hitap edemeyiz. Stada girdiğimiz zaman bütün stat 90 dakika tezahürat yapıyor. Bu herhalde futbolda çok az görülen bir şey." diye konuştu.

Kendisi gibi yedeklikten henüz kurtulamayan Alvaro Negredo ile hem saha içinde hem saha dışında çok iyi iletişim içinde olduğunu vurgulayan Medel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Negredo ile ailecek görüşüyoruz. Kendisiyle daha önce beraber oynamıştım. Takımın şampiyon olması için buradayız. Şu an yedek oturuyorsak bu, daha fazla çalışmamız gerektiğini gösteriyor. Yerimizi kazanmanın mücadelesini vereceğiz. Şu anki durumumuzda takım için en iyisini yapıp görevimizi yerine getireceğiz."

ŞİLİ MİLLİ TAKIMI'NDAKİ TARTIŞMALAR

Şili Milli Takımı'nda da forma giyen Medel, milli takımın eski teknik direktörü Jorge Sampaoli'nin, kendilerine yönelik çete suçlaması yaptığı yönünde çıkan haberlere de açıklık getirdi.

Sampaoli'nin Şili Milli Takımı'nda çete olduğu yönünde bir ifadesinin bulunmadığını belirten Medel, "Sampaoli çete yakıştırması yapmadı. Bu yakıştırmayı yapan Şili basınıydı. Şili basını böyle bir çete olduğunu söyledi. Bu şekilde bir çete yok. İyi arkadaş grubumuz var. Yaklaşık 100 maç ortalamasıyla oynayan birçok arkadaşımız bulunuyor. Sampaoli'den böyle bir söz çıkmadı." diye konuştu.

Gary Medel, Türkiye'deki yabancı oyuncu sayısıyla ilgili soruya ise "Ne diyeceğimi çok iyi bilmiyorum, çok yeniyim. Sadece kendi durumumla ilgili bir şeyler söyleyebilirim. Burada rahat ve mutlu olduğumu söyleyebilirim. Bunun dışında başka bir şey diyemeyeceğim. Bu konuyla ilgili yorum yapamayacağım." şeklinde yanıt verdi.

