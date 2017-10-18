Medical Park'ın halka arzında son durum

Türkiye merkezli en büyük özel sermaye fonlarından olan Turkven'in CEO'su Seymur Tarı, ortak oldukları hastane grubu Medical Park'ın yarısına yakınının halka arz edileceğini ve sürecin 2018'de bitmiş olacağını belirterek arz büyüklüğünün Mavi'yi üçe katlamasını beklediklerini söyledi.

Tarı, Türkiye borsasında sağlık sektöründe halka açık bir şirket olmadığına dikkat çekerek, "Mavi ile bir kapı açtık, Medical Park ile bir çığır açmayı düşünüyoruz. Uzun zamandır borsanın gördüğü en büyük halka arz olacak... Bir sürü yeni yatırımcıyı Türkiye'ye çekmiş olacağız" dedi.

Turkven'in yönettiği fonların Medical Park'ta yüzde 53.4 payı bulunuyor.

Medical Park hastaneleri Türkiye'de 15 ilde 21 hastane ve 14 bin çalışan ile faaliyet gösteriyor.

MAVİ'Yİ HAZİRANDA HALKA ARZ ETTİ

Turkven, bu yıl içinde Mavi Giyim'i Borsa İstanbul'da ve Domino's Pizza'nın Türkiye ve Rusya ana franchise'ı DP Eurasia'yı Londra'da halka arz etmişti.

Bu yıl haziran ortasında gerçekleşen ve 1.2 milyar lira büyüklükle son yılların en büyük arzı olan Mavi Giyim'in yüzde 55'i halka açılırken, Turkven'in buradaki payı arz sonrası yüzde 15'te kalmıştı.

YENİ SATIN ALMALAR OLABİLİR

Öte yandan bu yıl Mikro Yazılım, MNG Kargo ve Vansan olmak üzere üç satın alma yapan Turkven, gelecek yıl da 3-4 satın alma yapmak istiyor. Tarı "Satın alma başına 50 ile 400 milyon dolar arası para yatırabiliyoruz" dedi.

Türkiye'nin ilk özel sermaye fonu olarak 2000 yılında kurulan ve ilk fonunu 2002'de çıkaran Turkven şu anda 2 milyar doların üzerinde varlık yönetiyor. Turkven fonlarının yatırımcıları arasında ulusal varlık fonları, emeklilik fonları ve uluslararası kalkınma bankaları yer alırken, Türk yatırımcıları ise bulunmuyor.

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