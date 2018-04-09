Medipol Başakşehir'in İtalyan futbolcusu Stefano Napoleoni, sakatlığı nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de 1 Nisan'da Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanan maçta sakatlanan İtalyan futbolcunun sağ ayak bileğinde bağ yaralanması olduğu bildirildi.

Stefano Napoleoni'nin tedavisinin yaklaşık 4 hafta süreceği aktarıldı.

Medipol Başakşehir formasıyla Süper Lig'de 16 maça çıkan İtalyan futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti. Tedavisi 4 hafta sürecek olan Napoleoni'nin kaçırcağı maçlar ise şu şekilde: Galatasaray, Kayserispor, Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor.